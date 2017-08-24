Спортивно-игровой комплекс «Город эльфов» открыли в Междуреченске к Дню шахтёра.

Это первая большая детская площадка, созданная не во дворах, а на общественном пространстве в Западном районе. Городок расположен на бывшем пустыре рядом с жилыми домами по улице Вокзальная и путепроводной развязкой 42 квартала, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Комплекс разделён на три зоны. Спортивная зона предназначена для активного отдыха велосипедистов, скейтеров, воркаутеров. Игровая часть с горкой и качелями придётся по душе ребятишкам младшего возраста. На интеллектуально-развлекательной зоне установили уличные шахматы.

Спортплощадку оснастили резиновым покрытием. Рядом оборудовали стойку для велосипедов. Качели, тренажёры, скейтерные горки отвечают всем требованиям безопасности. Игровое оборудование сделали доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее ВашГород.ру сообщал об установке в Междуреченске игрового комплекса для особых детей, открытии уникального детского сада и запуске важной транспортной развязки.