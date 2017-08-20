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Цветущие розы и грибы на даче у мэра: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Новокузнечане активно делятся эмоциями в инстаграме. Ну, а ВашГород.ру показывает вам самые интересные публикации горожан.

А если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его в инстаграме с хештегом #вашгород.

Новокузнечане всё чаще ощущают наступление осени. Улицы потихоньку покрываются золотистым ковром.

Кажется осень начинается #осень #летозакончилось #скорозима #летохочу #опятьосень

Публикация от Елена Зенкович (@elena.zenkovich)

Тоску горожане разгоняют, любуясь на буйно цветущие розы.

• • #kemerovo #novokuznetsk #summer #siberia #medical #instame #instago

Публикация от Katerina Romanenko (@auuurorapolarr)

А этот котик, похоже, также ощутил уход лета.

Серьезный кот

Публикация от @anastasiaivanova1202

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов — активный инстаграмер. Глава регулярно постит в соцсеть отзывы о мероприятиях, впечатления о новокузнечанах и делится своим мнением. В этот раз пост Сергея Кузнецова о растущих на его даче грибах набрал рекордное количество лайков и вышел в топ новокузнецкого инстаграма.

Грибы прямо на даче. Бесстрашные существа.

Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk)

Стаи чёрных как смоль грачей давно радуют новокузнечан.

А обычный туман утром — тоже неплохой источник вдохновения.

обычное утро в Сайлент Хилле

Публикация от Nadya Andreeva (@sundaysecrets)

Следующую подборку из инстаграма смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 1 сентября.

Комментарии 1
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Не грачи это, у грачей клювы гораздо светлее и размеры меньше.
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