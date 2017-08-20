Новокузнечане активно делятся эмоциями в инстаграме. Ну, а ВашГород.ру показывает вам самые интересные публикации горожан.

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Новокузнечане всё чаще ощущают наступление осени. Улицы потихоньку покрываются золотистым ковром.

Кажется осень начинается #осень #летозакончилось #скорозима #летохочу #опятьосень Публикация от Елена Зенкович (@elena.zenkovich) Авг 23 2017 в 10:49 PDT

Тоску горожане разгоняют, любуясь на буйно цветущие розы.

Публикация от Anastasia Kurilova (@anastas0406) Авг 23 2017 в 7:14 PDT

А этот котик, похоже, также ощутил уход лета.

Серьезный кот Публикация от @anastasiaivanova1202 Авг 23 2017 в 4:09 PDT

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов — активный инстаграмер. Глава регулярно постит в соцсеть отзывы о мероприятиях, впечатления о новокузнечанах и делится своим мнением. В этот раз пост Сергея Кузнецова о растущих на его даче грибах набрал рекордное количество лайков и вышел в топ новокузнецкого инстаграма.

Грибы прямо на даче. Бесстрашные существа. Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk) Авг 23 2017 в 5:43 PDT

Стаи чёрных как смоль грачей давно радуют новокузнечан.

А обычный туман утром — тоже неплохой источник вдохновения.

обычное утро в Сайлент Хилле Публикация от Nadya Andreeva (@sundaysecrets) Авг 23 2017 в 7:04 PDT

Следующую подборку из инстаграма смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 1 сентября.