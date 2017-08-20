Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Новокузнечане активно делятся эмоциями в инстаграме. Ну, а ВашГород.ру показывает вам самые интересные публикации горожан.
А если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его в инстаграме с хештегом #вашгород.
Новокузнечане всё чаще ощущают наступление осени. Улицы потихоньку покрываются золотистым ковром.
Кажется осень начинается #осень #летозакончилось #скорозима #летохочу #опятьосень
Публикация от Елена Зенкович (@elena.zenkovich)
Тоску горожане разгоняют, любуясь на буйно цветущие розы.
• • #kemerovo #novokuznetsk #summer #siberia #medical #instame #instago
Публикация от Katerina Romanenko (@auuurorapolarr)
А этот котик, похоже, также ощутил уход лета.
Публикация от @anastasiaivanova1202
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов — активный инстаграмер. Глава регулярно постит в соцсеть отзывы о мероприятиях, впечатления о новокузнечанах и делится своим мнением. В этот раз пост Сергея Кузнецова о растущих на его даче грибах набрал рекордное количество лайков и вышел в топ новокузнецкого инстаграма.
Грибы прямо на даче. Бесстрашные существа.
Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk)
Стаи чёрных как смоль грачей давно радуют новокузнечан.
Вот таких молодых и длинноногих воронов я встретила вчера на одной из аллей нашего города Какие же они клёвые... __________________ #ворон #вороны #птицы #новокузнецк #нвкз #кузня #вашгород #снятонаgalaxy
Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)
А обычный туман утром — тоже неплохой источник вдохновения.
Публикация от Nadya Andreeva (@sundaysecrets)
Следующую подборку из инстаграма смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 1 сентября.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.