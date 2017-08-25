Эти суббота и воскресенье станут последними летними выходными.

ВашГород.ру предлагает провести их активно, позитивно, креативно, в общем, по-летнему.

Займитесь тем, о чём мечтали все три месяца.

Прокатитесь на мотоцикле

Почувствуйте скорость, последние тёплые дуновения ветра и вдохните летний воздух.

Если вы думаете, что это развлечение — удел молодых, вы сильно ошибаетесь.

На этой неделе ВашГород.ру рассказывал о 90-летней бабе Лене, которая доехала на мотоцикле до Германии.

На днях она добралась до немецкого города Кассель. Доехала она туда на мотоцикле в компании байкеров. Баба Лена уже семь лет регулярно путешествует по миру. Деньги откладывает с пенсии. Возраст ей не помеха — говорит, что только сейчас начала по-настоящему жить.

Побегайте босиком по траве

Снимайте обувь и отправляйтесь гулять босиком. К счастью, в городе можно найти для этого много парков и скверов.

Например, можете потоптать газоны в Саду Алюминщиков. Кстати, там в эту пятницу, 25 августа, пройдёт торжественное закрытие празднования Года Кузнецкого района.

На территории Сада будут работать творческие, спортивные и развлекательные площадки для детей и взрослых, где пройдут многочисленные мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, флешмобы и многое другое.

Если любите тишину, отправляйтесь в Ботанический парк. К слову, там накануне открыли новую экспозицию и провели субботник.

Зарядитесь эмоциями

Мы уверены, получить порцию позитива вы сможете на празднике красок холи.

Гостей ждёт шоу-программа с участием местных и приезжих молодёжных коллективов и артистов, игры с красками холи, дискотека, конкурсы и подарки.

Мероприятие пройдёт 26 августа с 15:00 до 18:00 на Площади торжеств Центрального района города.

Насладитесь игрой лучших российских актёров

Не хотите марать одежду? Тогда отправляйтесь смотреть кино под открытым небом. Возьмите с собой тёплый плед и наслаждайтесь последними летними вечерами.

Начало киносеанса 27 августа в 20:00 на площади у кинотеатра «Октябрь». Сначала всех гостей ждёт концертно-игровая программа, после чего на площади у кинотеатра в 21:00 покажут один из лучших российских фильмов последних лет «Время первых». Главные роли в нём исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Сеанс состоится при любой погоде. На кинопоказ приглашаются все желающие.

Оторвитесь по полной

Конечно, вы уже знаете, что в эти выходные в Кузбассе отметят День шахтёра. Отличный повод отдохнуть с родными и друзьями, послушать российских и местных звёзд, посмотреть салют.

В Новокузнецке масштабные мероприятия пройдут на площади Новоильинского района 26 августа с 17:30.

А в 14:00 у ТРЦ «Планета» дадут концерт Quest Pistols Show.

А еще у вас появился повод посетить соседние города.

В столице Дня шахтёра-2017, Междуреченске, 26 августа выступит Ани Лорак.

Кемеровчан с праздником на Площади советов с 21:00 поздравит Андрей Разин и группа «Ласковый май». В Кедровке на стадионе «Открытчик» с 21:30 даст концерт Plazma.

Еще в Кузбассе ждут Дениса Майданова, Анжелику Варум и Леонида Агутина, Лайму Вайкуле, «Плазму», Алису Мон и других артистов. Подробную информацию о месте и времени концертов смотрите в нашем материале.

Желаем вам удачных выходных!