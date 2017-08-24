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Я уже с вами.
«Яндекс» составил топ-10 развлечений россиян нынешнего лета.
В список вошли походы в бары и рестораны, посещение театров и кино, цирка, походы на спортивные матчи и концерты, участие в квестах, а также детские развлечения и экскурсии.
По данным сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Деньги», траты на развлечения у россиян увеличились в шесть раз по сравнению с минувшим годом, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Наибольший средний чек зафиксирован среди спортивных событий: 2 428 рублей. Вторая строчка у детских мероприятий — 2 326 рублей. Тройку замыкают билеты на футбольные матчи. В среднем жители России тратят на них 1,8 тысячи рублей.
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