Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Названы самые популярные летние развлечения россиян

Сегодня 17:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediarun.com

«Яндекс» составил топ-10 развлечений россиян нынешнего лета.

В список вошли походы в бары и рестораны, посещение театров и кино, цирка, походы на спортивные матчи и концерты, участие в квестах, а также детские развлечения и экскурсии.

По данным сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Деньги», траты на развлечения у россиян увеличились в шесть раз по сравнению с минувшим годом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наибольший средний чек зафиксирован среди спортивных событий: 2 428 рублей. Вторая строчка у детских мероприятий — 2 326 рублей. Тройку замыкают билеты на футбольные матчи. В среднем жители России тратят на них 1,8 тысячи рублей.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ