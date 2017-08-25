Спор между любителями мяса и людьми, решившими отказаться от него, не утихает вот уже несколько десятилетий.

ВашГород.ру решил разобраться, кто такие веганы и вегетарианцы. И как их вкусовые пристрастия отражаются на здоровье.

Итак, вегетаринство — это питание растительной и молочной пищей с отказом от мясных продуктов, в том числе от красного мяса, мяса птицы, морепродуктов и мяса любого другого животного.

Люди становятся вегетарианцами по разным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным.

Сам термин «вегетарианство» появился в 1842 году в Великобритании, где было основано и первое вегетарианское общество. Считается, что название произошло от латинского слова «vegetus» — бодрый, свежий, живой.

В начале ХХ века мода на отказ от мяса захлестнула прогрессивный мир. Тогда появился Международный вегетарианский союз.

Вегетариантство имеет несколько видов. Например, самой строгой разновидностью является веганство.

Веганы отказываются не только от мяса, но и от всех продуктов животного происхождения. Они воздерживаются от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц, молока, молочных продуктов и мёда. Также они обычно не используют мех, кожу, шёлк и шерсть животных.

Также есть ово-вегетарианство — отказ от мяса и молока, лакто-вегетарианство — отказ от мяса и от яиц, но при этом употребление молочных продуктов.

Чтобы понять, какое влияние на организм и здоровье в целом имеет такая диета, мы обратили к заведующему амбулаторией «Аэрокузбасс» Владимиру Чабору. Однако сразу оговоримся, что его специализация — врач-невролог, поэтому он рассказал, как влияют подобные пищевые ограничения на организм с неврологической точки зрения, а также поделился личным мнением по этому вопросу.

«В этом вопросе, конечно, лучше проконсультироваться с диетологом. Но если говорить об отказе только от мяса, то, на мой взгляд, это имеет место быть. Поскольку отсутствие определённых компонентов, связанное с с прекращением употребления мяса, можно легко восполнить с помощью молочных продуктов, яиц, рыбы и растительных продуктов. Иногда такая диета показана при некоторых заболеваниях», — рассказал врач.

Врачи могут рекомендовать отказаться от красного мяса людям с избыточным весом, от свинины — страдающим болезнями желудка и кишечника.

Владимир Чабор добавил, что организм каждого человека индивидуален. То что подходит одному, не обязательно принесёт пользу другому.

«Зачастую сам организм диктует человеку, от каких продуктов следует отказаться, а употребление каких увеличить. Например, мой преподаватель рассказывал историю, как женщине долго не могли поставить диагноз. В беседе с врачом она рассказала, что отказалась от мяса, но при этом постоянно хотела тыквенных семечек. В итоге, выяснили, что организм поражён опасными паразитами, поступившими в организм, скорее всего, из свинины. Её организм подавал сигналы, просто нужно было обратить на них внимание. Важно уметь слушать и слышать потребности», — добавил собеседник.

Заведующий амбулаторией также рассказал, что совершенно не против подобных экспериментов в питании, но только если они носят временный характер.

«Если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то вегетаринство или веганство вполне допустимо, но только в качестве разгрузочного периода. Если у такой системы питания есть временные рамки, то в этом нет ничего страшного. Иногда это может быть даже полезно. Но я бы не рекомендовал делать вегетариантство, а тем более веганство образом жизни. Хотя, опять же повторюсь, для начала лучше проконсультироваться с диетологом» — пояснил доктор.

Более того, подобные эксперименты врач советует проводить только молодым людям. В зрелом возрасте не стоит ломать уже сложившуюся систему питания.

Специалисты утверждают, что отказ от продуктов животного происхождения негативно повлияет на организм, поскольку изначально вегетарианство в любой его форме противоречит природе человека. Чаще всего последствиями такой диеты считают анемию, склонность к раку крови, утомляемость. Однако вегетарианцы и веганы утверждают обратное. После отказа от продуктов животноводства многие отмечают невероятную легкость, активность, снижение лишнего веса, укрепление иммунитета.

ВашГород.ру поговорил с представителями этих популярных течений, как они пришли к отказу от определённых продуктов, и считают ли они такую диету опасной.

«Всё началось с великого поста. Я на 40 дней отказалась от всех продуктов животноводства, как делают веганы. Я хотела проверить, как мой организм на это отреагирует, потому что я фанатка мяса: у меня папа рыбак и охотник, родители держат кур, гусей, то есть, мясо хорошее, не магазинное. И мой организм очень хорошо отреагировал: ушло в нужных места, кожа поправилась, цикл устаканился, сон лучше стал, усталость хроническая прошла», — рассказала кемеровчанка Рената Димова.

Однако девушка отметила, что в такой диете есть и свои недостатки.

«К концу поста меня одолела изжога, потому что в основном еда — это салаты, фрукты (сыроедение, так сказать). Поэтому после поста я решила отказаться от молочки. Я и до сих пор её не употребляю. Правда, без фанатизма, например, я могу скушать печеньку, хотя в её составе наверняка есть белок, могу зефир съесть, хотя там в составе есть желатин. Но в чистом виде перестала есть молоко, творог, сыр, яйца. Что касается мяса, то его тоже до сих пор не ем. Если очень захочу, то ем морепродукты или рыбу, на крайний случай — курицу», — рассказала Рената.

Также девушка отметила, что никого не призывает отказываться от мяса и молочных продуктов.

«Меня нельзя отнести к вегетарианцам и веганам, наверное, да я и не претендую, просто моему организму хорошо без молочки: вес лишний не возвращается, со здоровьем проблем нет. И даже наоборот. Я не призываю это всем делать, ибо считаю, что все такие диеты очень индивидуальны, надо просто пробовать и слушать свой организм. И без фанатизма. Если очень хочется — ешьте всё. А ещё открывается куча вкусных продуктов. Например, соевое молоко, фалафель, грибочки — не хуже мяса, скажу вам честно», — добавила кемеровчанка.

Мясоеды, к слову, совершенно не представляют, как можно прожить, не употребляя мясо.

«В моей семье так заведено, что мы едим мясо каждый день. Если на столе нет свинины, говядины или курицы, значит стол пуст. Редко, конечно, заменяем рыбой. Но, мне кажется, что мой организм не может насытиться, если не получает мясной продукт. А уж отказаться от него совсем — не представляю, я бы с голоду умер. Листья салата и бобы — для меня не еда. Так, максимум перекус», — рассказал новокузнечанин Андрей Борисов.

Напомним, ВашГород.ру ранее рассказывал о вегетарианских кафе в Новокузнецке.

ВашГород.ру не призывает вас отказываться от продуктов животного происхождения или, наоборот, начинать есть мясо. Слушайте свой организм, и он обязательно подскажет, какой стиль питания вам ближе. Но помните, всегда лучше обращаться с подобными вопросами к специалистам.