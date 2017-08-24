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Я уже с вами.
2018 год в Новокузнецке станет годом Куйбышевского района.
По словам мэра города Сергея Кузнецова, в Куйбышеве накопилось много проблем.
«Там год района можно проводить десять лет подряд. Прежде всего мы сконцентрируемся на частном секторе: это отсыпка дорог, вода, вывоз мусора, это такие проблемы как мост, который разрушился на Горноспасательной», — рассказал глава города.
Мост на Горноспасательной начнут чинить уже в понедельник, пишет Novokuznetsk.su.
Напомним, сегодня в Саду Алюминщиков пройдёт торжественное закрытие года Кузнецкого района. Новокузнечанам обещают много интересного, например, мастер-классы, живую музыку, катание на лошадях и так далее.
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