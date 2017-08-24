2018 год в Новокузнецке станет годом Куйбышевского района.

По словам мэра города Сергея Кузнецова, в Куйбышеве накопилось много проблем.

«Там год района можно проводить десять лет подряд. Прежде всего мы сконцентрируемся на частном секторе: это отсыпка дорог, вода, вывоз мусора, это такие проблемы как мост, который разрушился на Горноспасательной», — рассказал глава города.

Мост на Горноспасательной начнут чинить уже в понедельник, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, сегодня в Саду Алюминщиков пройдёт торжественное закрытие года Кузнецкого района. Новокузнечанам обещают много интересного, например, мастер-классы, живую музыку, катание на лошадях и так далее.