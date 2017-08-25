В Новокузнецке собственник крупной торговой сети оригинально подошёл к ребрендингу.

В помещении на Звездова, 46а ранее находился «Холодильник», затем — «Выгодный». Эстафету недавно принял «Гастроном № 1».

Когда пришло время открывать «Гастроном № 1», беспокоиться о смене сайдинга собственник, видимо, не стал.

«Я думал, они сменили сайдинг, но нет, они просто его покрасили, да ещё и неаккуратно так. А с тыльной стороны вообще решили не заморачиваться. Вот такой вот ребрендинг по-новокузнецки», — рассказал ВашГород.ру читатель Антон, прислав снимки.

На кадрах видно, что постройка действительно переоделась в цвета «Гастронома № 1» только спереди. Местами краска потекла.

Сегодня в Новокузнецке 12 магазинов «Гастроном № 1». Большая часть, 8 точек, открыты в Центральном районе.

Кстати, недавно в Новокузнецке провели ребрендинг некогда популярного спорт-бара. И тоже оригинально.