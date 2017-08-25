Администрация Новокузнецка подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Lego».

По словам председателя комитета образования и науки Юлии Соловьевой, это сотрудничество откроет новые возможности для системы образования.

Речь идёт о новом современном формате развития детей — конвергентном образовании. Такое обучение направлено на формирование междисциплинарной образовательной среды, способности у детей к самостоятельному инновационному мышлению, восприятию мира как единого целого, а не просто как школьное изучение отдельных дисциплин. Всё это может не просто развивать человека, но и пробрести востребованные в будущем компетенции и оказаться в первом составе специалистов, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Новокузнецкие педагоги уже прошли обучение на семинарах по робототехнике для учащихся младших и старших классов. Их провели специалисты образовательных программ Lego Education.

Также в Институте повышения квалификации для учителей прошёл семинар по Stem-образованию. Оно интегрирует разные дисциплины в единую схему обучения. Именно такой прогрессивной образовательной средой является робототехника, совмещая в себе целый комплекс наук — физику, электронику, электротехнику, программирование.

С этой целью в образовательных учреждениях создаются специальные центры-лаборатории. В каких школах Новокузнецка появятся такие площадки, пока неизвестно. Но, как заверили в администрации города, их определят в ближайшее время.