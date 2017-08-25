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Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

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ВашГород.ру снова в лидерах!

Сегодня 07:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

По итогам второго квартала 2017 года сайт ВашГород.ру признан самым цитируемым СМИ в Новокузнецке.

Рейтинг подготовила независимая компания «Медиалогия».

Также наш сайт вошёл в топ-3 самых цитируемых СМИ Кемеровской области, заняв третью строчку списка. Всего в рейтинге представлены 20 изданий.

Напомним, аналогичные позиции ВашГород.ру занял по итогам первого квартала этого года.

Основой для построения рейтинга является индекс цитируемости. Это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Комментарии 1
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бревно Ленина
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По безобразным заголовкам? Поздравляю.
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