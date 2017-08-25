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Я уже с вами.
По итогам второго квартала 2017 года сайт ВашГород.ру признан самым цитируемым СМИ в Новокузнецке.
Рейтинг подготовила независимая компания «Медиалогия».
Также наш сайт вошёл в топ-3 самых цитируемых СМИ Кемеровской области, заняв третью строчку списка. Всего в рейтинге представлены 20 изданий.
Напомним, аналогичные позиции ВашГород.ру занял по итогам первого квартала этого года.
Основой для построения рейтинга является индекс цитируемости. Это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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