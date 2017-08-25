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Я уже с вами.
В Кемерове приостановили работу шахты из-за угрозы взрыва. Опасный участок закрыли на 10 суток. Такое решение было принято после проверки Ростехнадзора.
«Специалисты обнаружили, что на элементах крепи, противопожарном трубопроводе и кабельной продукции есть отложения угольной пыли, анализ которой показал: она не соответствует норме,
т. е.выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии. Несоблюдение мероприятий по обеспыливанию воздуха может привести к взрыву угольной пыли и травмированию горняков», — сообщили в управлении судебных приставов по Кемеровской области.
Также сотрудники Ростехнадзора нашли и другие нарушения. Материалы дела были переданы в суд.
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