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В Кузбассе из-за угрозы взрыва остановили работу шахты

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
trud.ru

В Кемерове приостановили работу шахты из-за угрозы взрыва. Опасный участок закрыли на 10 суток. Такое решение было принято после проверки Ростехнадзора.

«Специалисты обнаружили, что на элементах крепи, противопожарном трубопроводе и кабельной продукции есть отложения угольной пыли, анализ которой показал: она не соответствует норме, т. е. выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии. Несоблюдение мероприятий по обеспыливанию воздуха может привести к взрыву угольной пыли и травмированию горняков», — сообщили в управлении судебных приставов по Кемеровской области.

Также сотрудники Ростехнадзора нашли и другие нарушения. Материалы дела были переданы в суд.

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