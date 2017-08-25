Меняется всё — и рынок недвижимости не исключение. Например, традиционные высокие и низкие сезоны ушли в прошлое. Цены на квартиры перестали расти — они даже снизились, если сравнивать с ситуацией пятилетней давности. Ипотека стала доступнее — из-за снижения процентных ставок в банках. Многие пользуются материнским капиталом — в качестве первоначального взноса. Всё это характерно для страны в целом.

Но у нас в Новокузнецке есть свои особенности. Цены на квадраты «первички» и «вторички» практически сравнялись. Цены квартир, находящихся в разных районах города, тоже существенно не отличаются. При этом большинство новокузнечан сегодня ищут квартиры с ремонтом — чтобы сэкономить, как минимум, на замене окон, сантехники и систем отопления.

Только одно остаётся монолитно незыблемым — желание людей иметь собственноё жильё. А значит — число капканов, попав в которые, новокузнечане оказываются и без денег, и без квартир, продолжает неуклонно расти. О самых распространённых из них мы попросили рассказать директора новокузнецкого агентства недвижимости «Монолит» Наталью Кертер, имеющую более чем тринадцатилетний опыт работы на рынке жилья нашего города.

— Наталья, в какие капканы могут попасть новокузнечане, покупая жильё?

— Сейчас распространены сделки с квартирами, находящимися в ипотеке. Людям понравилась квартира — они договорились о цене. Только взятое в ипотеку жильё находится в залоге у банка. И пока банк не получит всю сумму кредита вместе с процентами, он не снимет с этой квартиры залог. А жильё с таким обременением не зарегистрируют на новых владельцев. Понадеявшись на продавца, покупатели отдают ему деньги — в счёт общей стоимости жилья. Но он не возвращает их банку, а просто исчезает. Люди остаются и без денег, и без квартиры.

Однако не всегда речь идёт об очевидном мошенничестве. Нюансов много — например, банк мог подать в суд на владельца ипотечной недвижимости, если он не выплачивал кредит. В таком случае, кроме обязательств погасить задолженность, перед банком у должника возникает обязанность оплатить исполнительский сбор, который составляет семь процентов от суммы долга. А продавец об этом элементарно забыл: задолженность выплатил, а сбор — нет. И спокойно уехал. В итоге покупатель остаётся с огромной головной болью — и опять же без денег и квартиры, которую можно официально зарегистрировать только когда все обременения с неё будут сняты.

Но это не значит, что жильё, находящееся в ипотеке, вообще не нужно покупать. Главное — знать все нюансы таких сделок и понимать, как избежать возможных проблем. Например, обязательно нужно получить выписку из ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), которая показывает наличие ограничений и обременений на объекты недвижимости. Причём такая выписка должна быть получена в день сделки, так как на сайте Росреестра эта информация зачастую появляется с опозданием.

Большинство людей страдают от своей доверчивости и невнимательности, а главное — из-за незнаний нюансов рынка и законодательства, которое постоянно меняется. Сейчас большое количество сделок, которые требуют нотариального удостоверения. Например, при продаже квартиры, где оба супруга являются её владельцами в равных долях. Необходимо нотариальное удостоверение.

Проблемы возникают и с покупкой недвижимости, приобретённой когда-то за счёт средств материнского капитала. Если доли детей не были выделены, то Росрееср, получив соответствующую информацию в Пенсионном фонде, не зарегистрирует такую сделку. И снова можно оказаться без жилья и без денег, так как покупатель уже передал всю сумму продавцу.

Некоторые сделки с недвижимостью неизбежно требуют высокопрофессиональной юридической помощи. Тем более если необходимо замкнуть целую цепочку, состоящую из нескольких квартир.

— А продавцы жилья попадают в капканы?

— Увы, такое тоже часто случается. Например, молодая семья продавала квартиру, чтобы купить другое жильё. Получили от покупателя сто тысяч — написали расписку, подписали договор, не читая. А в договоре оказался пункт, что все деньги за квартиру покупатель выплачивает до момента его подписания. В итоге у новокузнечан остались только эти сто тысяч — и ни старого жилья, ни возможности купить новое.

Как только продавец даёт объявление о продажи недвижимости, его тут же подхватывают многочисленные «перепродавцы». Человек думает: это хорошо, пусть мою квартиру все продают — быстрее купят. Каждый день к нему кто-то приходит смотреть жильё — в том числе, мягко говоря, и не очень приятные «покупатели». Наконец, появляется агент, который говорит, что нашёл настоящего покупателя, но надо уступить в цене. Продавец, измотанный нервотрёпкой ежедневных смотрин, соглашается. Через время агент объявляет, что покупатель передумал и надо ещё уступить — тогда квартиру точно купят. Человек снова соглашается — и так до бесконечности. Способов психологического давления на продавца вообще немало. А в итоге он, как минимум, теряет деньги, так как продаёт свою недвижимость гораздо дешевле, чем хотел.

— Как избежать капканов при покупке и продаже жилья?

— Важно, чтобы всю сделку от начала и до конца сопровождал специалист, который знает все нюансы рынка и законодательства. Например, наши специалисты имеют опыт на новокузнецком рынке жилья по десять, четырнадцать лет. Кроме того, в агентстве недвижимости «Монолит» работает юридический отдел. Мы помогаем новокузнечанам при покупке, продаже, обмене, аренде жилья, а также при оформлении квартир в ипотеку, приватизации, вступлении в наследство. Если требуется, предоставляем юридические консультации и помощь в составлении исковых заявлений, осуществляем представительство в суде, оказываем множество других профессиональных услуг в сфере недвижимости. Главное — мы помогаем людям и остаёмся с ними друзьями на долгие годы. И поэтому число клиентов, которые к нам возвращаются, только растёт.