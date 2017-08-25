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Я уже с вами.
Наш квест вышел на финишную прямую. Последняя, восьмая цифра кода, которая позволит вам открыть заветный сейф, спрятана в нашем офисе, на проспекте Ермакова, 9a. Наш офис находится в офисом центре … (первый этаж, направо от входа). И запомните: НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, его осталось совсем мало.
Когда вы явитесь в наш офис, когда вы будете готовы отпереть сейф, у вас будет только одна попытка в течение одних суток. Если вы ошиблись и одна из восьми цифр окажется не верна, следующую попытку отпереть сейф вы сможете предпринять только на следующий день — таковы правила.
Удачи!
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