Наш квест вышел на финишную прямую. Последняя, восьмая цифра кода, которая позволит вам открыть заветный сейф, спрятана в нашем офисе, на проспекте Ермакова, 9a. Наш офис находится в офисом центре … (первый этаж, направо от входа). И запомните: НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, его осталось совсем мало.

Когда вы явитесь в наш офис, когда вы будете готовы отпереть сейф, у вас будет только одна попытка в течение одних суток. Если вы ошиблись и одна из восьми цифр окажется не верна, следующую попытку отпереть сейф вы сможете предпринять только на следующий день — таковы правила.

Удачи!