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Я уже с вами.
Американская сеть ресторанов Papa John’s придёт в Новокузнецк.
Как сообщают «РИА Новости», Сибирский федеральный округ компания Papa John’s рассматривает в качестве одного из приоритетных для развития на ближайшие пять лет. Уже в декабре планируется открыть около 10 пиццерий на территории Сибири. В частности, в Омске и Новокузнецке сеть ищет партнера, чтобы открыть первые заведения.
Всего же американская сеть планирует в 2017 году увеличить количество ресторанов в России до 150, а к 2022 году — до 450.
Компания Papa John’s International является третьей по величине в мире в своём сегменте. Сеть Papa John’s насчитывает 5 тысяч ресторанов в 45 странах мира.
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Поэтому я только за, чем больше подобных заведений, тем лучше