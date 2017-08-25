Американская сеть ресторанов Papa John’s придёт в Новокузнецк.

Как сообщают «РИА Новости», Сибирский федеральный округ компания Papa John’s рассматривает в качестве одного из приоритетных для развития на ближайшие пять лет. Уже в декабре планируется открыть около 10 пиццерий на территории Сибири. В частности, в Омске и Новокузнецке сеть ищет партнера, чтобы открыть первые заведения.

Всего же американская сеть планирует в 2017 году увеличить количество ресторанов в России до 150, а к 2022 году — до 450.

Компания Papa John’s International является третьей по величине в мире в своём сегменте. Сеть Papa John’s насчитывает 5 тысяч ресторанов в 45 странах мира.