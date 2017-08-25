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В Новокузнецке заработает международная сеть ресторанов

Сегодня 09:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
riarealty.ru

Американская сеть ресторанов Papa John’s придёт в Новокузнецк.

Как сообщают «РИА Новости», Сибирский федеральный округ компания Papa John’s рассматривает в качестве одного из приоритетных для развития на ближайшие пять лет. Уже в декабре планируется открыть около 10 пиццерий на территории Сибири. В частности, в Омске и Новокузнецке сеть ищет партнера, чтобы открыть первые заведения.

Всего же американская сеть планирует в 2017 году увеличить количество ресторанов в России до 150, а к 2022 году — до 450.

Компания Papa John’s International является третьей по величине в мире в своём сегменте. Сеть Papa John’s насчитывает 5 тысяч ресторанов в 45 странах мира.

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Комментарии 3
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Бусина
5 1
Какой ресторан???!! Обычная пицерия!!!! В городе их не хватает что ли???
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Дон Хенаро 46019
9 2
Какой ресторан???!! Обычная пицерия!!!! В городе их не хватает что ли???
Не забывайте об одном из основных законов рынка, чем выше конкуренция, тем ниже цены. Когда не было Ашана, Ленты, Ярче и т.д. местные магазины,торговавшие например мясом, драли три шкуры, сейчас цена на мясо, благодаря конкуренции снижается даже у местных торгашей...
Поэтому я только за, чем больше подобных заведений, тем лучше
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Петя
4 0
Какой ресторан???!! Обычная пицерия!!!! В городе их не хватает что ли???
сразу видно,что вы в такой не ходили ни когда,вот и не знаете,сходите и приятно удивитесь,у них очень вкусно
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