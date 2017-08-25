Спортсмены-альпинисты записали видеопоздравление с Днём шахтёра на самой высокой вершине Сибири — горе Белуха в Алтайском крае.

В экспедиции участвовали 9 человек. Это альпинисты из Новокузнецка, Белова, Кемерова. Кстати, преодолеть непростой маршрут решились две представительницы прекрасного пола.

Само восхождение состоялось 6 августа. Шли двумя группами. Каждая группа поддерживала друг друга, вешая веревки. Пока поднимались на вершину по одному из маршрутов (3Б категории трудности), налетела страшная грозовая туча. Поэтому задержаться на вершине не удалось, надо было как можно скорее спускаться вниз, — рассказал ВашГород.ру председатель Федерации альпинизма Кемеровской области Константин Дмитриев.

И всё же спортсмены украли у погоды несколько минут и записали видеопоздравление. Ради этих минут кузбасские альпинисты шли на покорение Белухи не один день. По словам Константина Дмитриева, сам маршрут занимает примерно 10−12 часов. А чтобы начать восхождение, то есть дойти до маршрута, требуется ещё четыре дня, и столько же — на обратную дорогу. Но ощущения на вершине того стоят.