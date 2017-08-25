В России может появиться штраф за езду в автомобиле, который не прошёл техосмотр.

Закон опубликовало Минэкономразвития. Предполагается, что в стране создадут единую базу данных техосмотра. Её подключат к уличным видеокамерам, и те смогут в потоке машин находить те, что не прошли ТО. Водителям затем придёт уведомление о штрафе. Он составит 800 рублей, сообщает «Российская газета».

Дополнительная ответственность ждёт не только водителей. Также накажут автосалоны, которые выдают диагностическую карту, не имея аккредитации на техосмотр. Компания ответит по новой статье, которую планируют ввести в Уголовный кодекс.

Технического эксперта за передачу в базу ТО ложной информации оштрафуют на сумму от 5000 до 10 000 рублей, автосалон — от 100 000 до 300 000 рублей. Оператор, допустивший к техосмотру машины профнепригодных экспертов, тоже ответит по административной статье.