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В Кемерове пожар в частной пекарне уничтожил оборудование и продукцию

Сегодня 10:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bobr.by

В Кировском районе Кемерова произошёл пожар в частной пекарне на улице Халтурина.

Сигнал о ЧП поступил спасателям 24 августа в 21:09 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения из здания шёл дым, горели жировые отложения в металлическом вентиляционном коробе.

В результате пожара обгорели двигатель вентиляционной установки, утеплитель на потолке на площади 15 квадратных метров, электрический кабель длиной четыре метра, а также готовая продукция на площади три квадратных метра, — уточнили ВашГород.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Собеседница издания добавила, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам, составил 25 тысяч рублей.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и 4 единицы техники. В 21:23 по местному времени пожар ликвидировали.

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