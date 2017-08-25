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«Тинькофф банк» подал в суд на кузбасских блогеров

Сегодня 10:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

Кемеровские блогеры опубликовали на совсем YouTube-канале ролик, посвящённый владельцу банка.

Олег Тиньков — владелец и председатель директоров «Тинькофф банка» посчитал видео ролик оскорбительным и обратился в суд.

Сами авторы послания утверждают, что 44-минутное видео основано исключительно на публичных заявлениях и интервью самого Тинькова, и просто раскрывает систему работы банка.

«Никакой эксклюзивной информации в нём нет, но ведущие намеренно выставляют Тинькова в негативном свете и открыто насмехаются над предпринимателем», — пишет Meduza.

Кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин, более известные как Nemagia опубликовали видео окjло двух недель назад, к настоящему моменту ролик набрал почти 3 миллионов просмотров.

Авторы видео утверждают, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

На самом YouTube-канале Nemagia говорится, что вся информация создана «исключительно в развлекательных целях и не имеет цель оскорбить или опорочить кого-либо. Блогеры пока никак не комментируют ситуацию.

Более того, кемеровские блогеры просят подписчиков прислать им своих «экземпляров» для обзора с описанием человека и подборкой его лучших моментов в видео.

Представитель банка подтвердили, что они подали иск о защите долевой репутации. По его мнению, кто оскорбляет банк — оскорбляет его клиентов и сотрудников. Отметим, что в организации работают около 15 000 сотрудников, клиентов же насчитывается почти 6 миллионов.

«А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью, и наших клиентов. Мы будем делать всё, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону» — прокомментировали ситуацию в банке.

Однако специалисты утверждают, что шансы у «Тинькофф банка» слабые, поскольку основные претензии представители предъявляют к оскорбительному тону послания. А Гражданский кодекс защищает деловую репутацию компаний и организаций от распространения о них не соответствующих действительности порочащих сведений.

«Это означает, что какие бы неприятные эпитеты блогеры ни использовали, свобода слова их защищает. Он напоминает, что это чётко закреплено и в европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в постановлении пленума Верховного суда. Когда блогеры высказывают любое негативное и даже оскорбительное мнение о банке, возможности банка защищаться очень ограничены», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Коллегии медиа юристов» Федора Кравченко.

Однако в подобных делах для коммерческих организаций есть и свои плюсы.

«У коммерческой организации есть возможность требовать возмещения убытков, например, в связи с оттоком вкладов или в связи с расходами на проведение рекламной кампании для восстановления деловой репутации,» — добавил Фёдор Кравченко

Комментарии 5
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Дон Хенаро 46019
2 1
ВГ
"опубликовали на совсем YouTube-канале ролик"...может на своем?
" опубликовали видео окjло двух недель назад" еще опечатка
"подали иск о защите долевой репутации" - долевая репутация?)
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.
1 0
Дон Хенаро:
ВГ
"опубликовали на совсем YouTube-канале ролик"...может на своем?
" опубликовали видео окjло двух недель назад" еще опечатка
"подали иск о защите долевой репутации" - долевая репутация?)
Туда же "ролик набрал почти 3 миллионов просмотров" - не миллионов, а миллиона...
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Дон Хенаро 46019
1 0
Туда же "ролик набрал почти 3 миллионов просмотров" - не миллионов, а миллиона...
Может ВГ вчера на радостях от того что они попали в топ самых цитируемых изданий Кузбасса отметили это дело как следует? Поэтому с утра столько опечаток))))
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