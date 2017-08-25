Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Стало известно, сколько кузбассовцев поженятся в канун Дня шахтёра

Сегодня 10:31
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
litcult.ru

В областном управлении ЗАГС рассказали, сколько новых семей появятся в Кузбассе 25 и 26 августа.

Всего в эти дни в брак вступят 614 пар молодожёнов. В Междуреченске - столице областного Дня шахтёра — свадьбы сыграют 79 пар. В Кемерове отношения зарегистрируют 50 пар, в Новокузнецке — 41, в Прокопьевске — 30, в Белове — 32. В этих городах пройдут торжественные церемонии заключения брака под девизом «День шахтёра в Кузбассе!».

В Кемерове 25 августа состоится Парад молодожёнов. Участие в нём примут 46 пар.

Кроме того, 23 кузбасских семьи примут поздравления с юбилеями супружеской жизни (25, 50, 55, 60, 65 лет).

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ