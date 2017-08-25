В областном управлении ЗАГС рассказали, сколько новых семей появятся в Кузбассе 25 и 26 августа.

Всего в эти дни в брак вступят 614 пар молодожёнов. В Междуреченске - столице областного Дня шахтёра — свадьбы сыграют 79 пар. В Кемерове отношения зарегистрируют 50 пар, в Новокузнецке — 41, в Прокопьевске — 30, в Белове — 32. В этих городах пройдут торжественные церемонии заключения брака под девизом «День шахтёра в Кузбассе!».

В Кемерове 25 августа состоится Парад молодожёнов. Участие в нём примут 46 пар.

Кроме того, 23 кузбасских семьи примут поздравления с юбилеями супружеской жизни (25, 50, 55, 60, 65 лет).