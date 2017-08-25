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Куда сходить на День шахтёра в Новокузнецке: полная программа мероприятий

Сегодня 10:52
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

ВашГород.ру публикует полную программу мероприятий на День шахтёра.

25 августа

Первыми отмечать День шахтёра начнут в Абашеве. В пятницу, 25 августа, у ДК Маяковского с 16:00 стартует праздничная программа. Новокузнечанам приготовили состязания по армрестлингу, шахматам, фестиваль красок холи, концерт от творческих коллективов ДК Маяковского. Малыши смогут попрыгать на батуте, посоревноваться в «Весёлых стартах» и покататься на лошадях. В 22:00 небо озарит салют.

26 августа

В субботу праздник развернётся на Ильинке. На площади общественных мероприятий с 17:30 для горожан выступят местные артисты — Александр Махлин, ребятишки из детской школы искусств № 55, шоу-балет Show Girls, школа танца Extreme Effect и так далее. В 22:00 на сцену выйдут Arsenium и Mianna. В 23:00 начнётся фейерверк.

Также 26 августа новокузнечане могут отпраздновать День рождения ТРЦ «Планета». С 14:00 у торгового центра начнут работать творческие площадки. Ожидается бьюти-зона, финал конкурса красоты «Мисс Планета», работа детской площадки. С 16:00 сойдутся в батле диджеи из Новокузнецка и Новосибирска. А с 19:00 до 21:00 на сцене выступят Quest Pistols Show.

Для листвяжан 26 числа тоже проведут концерт. С 18:00 до 22:00 жителям покажут выступления театральной студии, танцы, цирковые и вокальные номера. Самые маленькие смогут попрыгать на батуте.

А если вам развлечений на День шахтёра в Новокузнецке показалось мало, посетите другие кузбасские города. Как уже сообщал ВашГород.ру, в честь праздника в регион приедут многие звёзды.

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