Компания Suzuki объявила тендер по поиску новых дилеров в регионах.

Прежде всего, компания рассчитывает расширить продажу автомобилей в Сибирском регионе. Так, автоконцерн планирует найти новых партнёров в Новосибирске, Кемерове и Томске.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2017 года. Дистрибьютор ищет дилера, обладающего опытом работы в автобизнесе с иностранными брендами. Также компания требует от кандидатов иметь устойчивое финансовое положение. Необходимо быть готовым к инвестированию в организацию дилерского центра с возможностью быстрого начала продаж и технического обслуживания.

К слову, в названных городах уже есть официальные дилерские центры. Однако, по мнению компании, их недостаточно.

По данным «АвтоСтата», продажи автомобилей этой марки в Сибири падают. Например, за первое полугодие в Новосибирске продали 18 машин, а за этот же период 2016 года — 48. В Томке — 8, против 11 машин в прошлом году. В Кемерове в 2016 году купили 43 Suzuki, а в 2017 — всего 16.

В Новосибирске интересы Suzuki представляет московский «Автомир».

«Что касается Томска, то ранее официальным дилером японской марки в этом городе являлся автоцентр „Евразия“ (также официально представляет в регионе Volkswagen, Skoda, Honda, Peugeot). Сейчас авторитейлер, по словам его представителей, работает с Suzuki в формате авторизованного сервисного центра», — пишут ksonline.

В Кузбассе компанию представляет ГК «Сибипэкс», кроме того, они предоставляют свои услуги и как официальный сервисный центр.

Отметим, что официальных дилеров в Сибири ещё ищут Toyota, Nissan, Ford.