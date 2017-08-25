В Кемерове приостановили деятельность очередного павильона «Шаурма».

На этот раз в «чёрный список» попала торговая точка в Ленинском районе на улице Марковцева, 20 (ИП Керимов Э.Н.о.). Причиной закрытия стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В павильоне не было туалета и раковины для мытья рук посетителей, отсутствовали системы водопровода и канализации. Воду для производственных нужд привозили неизвестно откуда.

Более того, на поступающее сырьё (мясо, овощи) отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность; определить соблюдение срока годности кулинарной продукции (беляши, шашлык и др.) не представлялось возможным, поскольку бракераж готовой продукции не проводится; информация о дате изготовления отсутствовала, контрольная документация не велась, — говорится в прес-релизе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Специалисты ведомства составили в отношении предпринимателя административный протокол. Материалы были переданы в суд. Суд принял решение приостановить работу торговой точки на 60 суток.

Ранее ВашГород.ру сообщал о ядовитой шаурме, которую продавали в Кемерове на улице Ноградской, 2.