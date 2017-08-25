С 24 августа по 4 сентября в Новокузнецке из-за ремонта путей некоторые электрички отправляются с задержками.

Речь идёт о следующих рейсах.

№ 6042−6041 Новокузнецк — Таштагол — Новокузнецк;

№ 6044−6043 Новокузнецк — Ахпун — Новокузнецк;

№ 6046−6045 Новокузнецк — Малиновка — Новокузнецк;

№ 6050−6049 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;

№ 6052−6051 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;

№ 6056−6055 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;

№ 6060−6059 Новокузнецк — Ахпун — Новокузнецк;

№ 6062−6063 Новокузнецк — Малиновка — Новокузнецк.

Эти поезда теперь отправляются с задержкой от 1 до 3 минут, сообщили в компании «Западно-Сибирские железные дороги».