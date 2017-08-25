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Я уже с вами.
С 24 августа по 4 сентября в Новокузнецке из-за ремонта путей некоторые электрички отправляются с задержками.
Речь идёт о следующих рейсах.
№ 6042−6041 Новокузнецк — Таштагол — Новокузнецк;
№ 6044−6043 Новокузнецк — Ахпун — Новокузнецк;
№ 6046−6045 Новокузнецк — Малиновка — Новокузнецк;
№ 6050−6049 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;
№ 6052−6051 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;
№ 6056−6055 Новокузнецк — Мундыбаш — Новокузнецк;
№ 6060−6059 Новокузнецк — Ахпун — Новокузнецк;
№ 6062−6063 Новокузнецк — Малиновка — Новокузнецк.
Эти поезда теперь отправляются с задержкой от 1 до 3 минут, сообщили в компании «Западно-Сибирские железные дороги».
Подробное расписание электричек узнавайте в пригородных кассах, на сайте АО «Кузбасс-пригород» и по бесплатному номеру горячей линии 8−800−700−2501.
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