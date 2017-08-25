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В центре Новокузнецка на несколько дней перекроют дорогу

Сегодня 11:51
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Управление по транспорту Новокузнецка

Из-за ремонта теплотрассы возле Театра Металлургов будет приостановлено движение.

Движение перекроют сегодня, 25 августа, с 22 часов. Окончание ремонтных работ назначено на 28 число. Тогда же планируют открыт дорогу для транспорта.

Изменения касаются проезда автодороги от перекрестка проспект Строителей — Театральный проезд до улицы Рудокопровой — улице Музейной, сообщает пресс-служба городского Управления по транспорту.

На время ремонта движение некоторых городских маршрутов также будет изменено.

Маршруты № 27, 27к, 69, 70 с Театрального проезда отправятся по улице Орджоникидзе, затем на улицу Майскую и на кольцо «8 проходная», на улицу Музейную и далее по маршрутам.

Троллейбусный маршрут № 7 также изменит движение. В направлении от «Стройбазы» отправится по проспекту Строителей, далее на проспект Металлургов, затем по маршруту.

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