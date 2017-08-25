Две хабаровчанки, а также их приятель, сядут в тюрьму.

Такое наказание им сегодня вынес суд Индустриального района Хабаровска. Одну из подельниц, 17-летнюю девушку, признали виновной в жестоком обращении с животными, возбуждении ненависти и вражды, а также разбое. Также суд установил, что хабаровчанка оскорбляла чувства верующих. Юная преступница сядет в тюрьму на 4 года и 3 месяца.

Её подруга, 21-летняя Алина Орлова, получила срок 3 года и 10 дней лишения свободы.

Приятель девушек, который, в частности, также участвовал в разбое, сядет в тюрьму на 3 года.

В последнем слове девушки просили не лишать их свободы, пишут «РИА Новости».

Напомним, резонансное дело хабаровских живодёрок разгорелось прошлой зимой. Девушки брали кошек и собак в приютах, а потом зверски расправлялись с ними. Во многих городах России, в том числе и в Новокузнецке с Новосибирском, прошли митинги против жестокого обращения с животными. Примечательно, что хабаровчанки также хотели пытать людей.

Добавим, недавно зоозащитники Новокузнецка обвинили в живодёрстве местного владельца приюта. Волонтёры утверждают, что в питомнике заживо сжигают собак.