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Прокопчан зовут на фееричное огненное шоу

Сегодня 11:59
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kiev.svadbavsem.com

В Прокопьевске состоится огненное шоу.

Оно станет кульминацией городского праздника «Ночь в музее», который пройдёт сегодня, 25 августа на площади Культурно-выставочного центра «Вернисаж» (улица Институтская, 12).

Мероприятия начнутся в 18:00 и продлятся до 23:00. В программе — мастер-классы, выставки-ярмарки, боди-арт и многое другое. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Сразу после этого (в 23:00) местные артисты представят зрителям зажигательное зрелище из огня, света и музыки.

Как уточнили ВашГород.ру в «Вернисаже», фаер-шоу будет бесплатным. Также горожане смогут посетить бесплатно те мероприятия, которые организованы на площади культурно-выставочного центра. А вот за вход в «Вернисаж» нужно заплатить. Билет для взрослых стоит 150 рублей, для детей до 18 лет и пенсионеров — 100 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

Комментарии 1
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Прокоп
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Ага, в июне в Кемерове на Красном озере во время файер-шоу загорелись трое факиров. Так что приходите, будет интересно, ага ага
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