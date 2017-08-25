В Прокопьевске состоится огненное шоу.

Оно станет кульминацией городского праздника «Ночь в музее», который пройдёт сегодня, 25 августа на площади Культурно-выставочного центра «Вернисаж» (улица Институтская, 12).

Мероприятия начнутся в 18:00 и продлятся до 23:00. В программе — мастер-классы, выставки-ярмарки, боди-арт и многое другое. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Сразу после этого (в 23:00) местные артисты представят зрителям зажигательное зрелище из огня, света и музыки.

Как уточнили ВашГород.ру в «Вернисаже», фаер-шоу будет бесплатным. Также горожане смогут посетить бесплатно те мероприятия, которые организованы на площади культурно-выставочного центра. А вот за вход в «Вернисаж» нужно заплатить. Билет для взрослых стоит 150 рублей, для детей до 18 лет и пенсионеров — 100 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.