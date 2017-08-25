Новокузнечане оказались в западне. Случись что — им никто не поможет ни пожарная, ни врачи. А скоро зима — уголь и дрова тоже не привезут.

И всё это происходит не где-то в глуши, а в Кузнецком районе. Как говорят местные жители, районные и городские власти бездействуют, пишут только отписки, а по факту помощи нет.

Чтобы хоть как-то заставить, чиновников работать, а не писать очередные отписки, не выходя из тёплых кабинетов, жители улицы Пятилетки обратились к журналистам ВашГород.ру.

«Вот так мы и вынуждены жить. К домам проезда нет. Рабочие огородили железнодорожные пути бетонными блоками. А ещё пообещали построить вдоль линии двухметровый железный забор, если это произойдёт, то мы никак не сможем попасть к своим домам», — рассказал местный житель Константин.

Со стороны гаражей и Форштадта к домам тоже не подобраться — там обрыв, а внизу протекает ручей.

На улице находится 10 домов, в которых живут как пожилые люди, так и молодые семьи с ребятишками — всего около 50 человек. Чтобы добраться до школы, магазинов и остановок, каждый день местные жители вынуждены подвергать себя большой опасности.

«Но зимой становится особенно страшно за себя и своих детей. Темнеет рано, школьникам приходится возвращаться домой практически по объездной дороге. А грейдеры, убирающие снег, постоянно засыпают сделанные нами тропинки свежей порцией льда и снега», — продолжает Константин.

Чиновники Новокузнецка формально признали, что так жить людям нельзя. По их словам, жителей необходимо либо расселить, либо построить к их домам дорогу. Но воз и ныне там.

Строительство подъездного пути обойдётся бюджету в 70 миллионов рублей, а расселить эти десять домов также не представляется возможном, так как они не попадают ни под одну из программ расселения.

К кому только ни обращались жители улицы Пятилетки: и в районную администрацию, и в Прокуратуру, и даже к главе Новокузнецка Сергею Кузнецову. В итоге бумаги переведено много, а по факту ничего не сделано.

«Несколько лет назад на нашей улице горел дом, так пожарные не могли к нему подъехать — в итоге дом сгорел. Больных приходится на руках нести к дороге. Был случай, когда матери соседа стало плохо. Медики сказали, чтобы он сам нёс мать к дороге. В итоге было потеряно драгоценное время. Мужчина самостоятельно на плече донёс маму до кареты «Скорой помощи». Женщину спасти не удалось", — вспоминают местные жители.

На вопрос журналистов, а как же жили раньше? Новокузнечане ответили: до появления бетонных блоков, на свой страх и риск, подкладывали на пути деревяшки, по которым переезжали на свою улицу.

Жители уверяют, что оказались в ловушке. Ведь без подъездных путей продать дома невозможно, даже за бесценок.

После «полного собрания сочинений» ответов от чиновников, жители Пятилетки решили обратится в суд. Первое заседание состоится 18 сентября.