Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» на 1,4−1,65 п.п. Новые ставки составляют 9,5−10%.

Основное назначение продукта — снизить ставку по действующей ипотеке полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заемщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели. Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по кредитным картам других банков.

Ставка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, теперь составляет 9,5%, при объединении кредитов или при включении дополнительной суммы наличных средств, ставка снижена до 10%.

«В продолжение рекордного снижения ставок по ипотеке для новых получателей кредитов, которое мы произвели 10 августа, мы улучшили условия и для тех, у кого ипотечный кредит уже есть. Благодаря нашему предложению, можно существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10−30% в зависимости от размера ставки по действующей ипотеке. Мы наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В этом году более 2,5* тысяч человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд* рублей, и мы ожидаем значительного увеличения этих показателей», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Обновленный продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» появился в Сбербанке в апреле 2017 года.

*на 18 августа

по информации Кемеровского отделения ПАО Сбербанк