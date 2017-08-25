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Я уже с вами.
Российские кардиологи выявили несколько вредных привычек, приводящих к быстрому старению.
Одна из самых распространённых привычек — обидчивость.
По мнению исследователей, в долголетии важную роль играет стабильное эмоциональное состояние. Постоянные обиды, самобичевания и переживания изнашивают нервную систему. Это напрямую отражается на внешнем виде человека.
Чтобы сохранить молодость и продлить жизнь, надо учиться отрешаться от тревожных мыслей, не зацикливаться на проблемах. Лучше всего не думать о вчерашнем и завтрашнем дне, а жить в состоянии «здесь и сейчас», пишет OAnews.
Еще один похититель молодость — постоянные переутомления.
Физические и психологические нагрузки приводят к агрессии и депрессии, истощая организм.
Специалисты советуют заранее планировать свой трудовой день, стараться чередовать физическую и умственную активность. В общем, необходимо учиться отдыхать и расслабляться в любой обстановке.
Замыкает тройку вредных привычек плохое питание.
Человек — это то, что он ест, утверждают врачи. Поэтому от питания во многом зависит его самочувствие. Вызывает различные заболевания постоянное употребление сладкой, мучной и жирной пищи, повышая в организме кислотность.
А для хорошего самочувствия необходима щелочная среда. Для этого стоит включить в рацион свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты.
Теперь вы знаете, как предотвратить преждевременное старение.
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