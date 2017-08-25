Губернатор Кузбасса поздравил жителей с главным праздником региона.

Запись видеопоздравления опубликована в Сети. Она транслировалась во время торжественного приёма в Междуреченске.

Напомним, обращение Амана Тулеева повторят сегодня вечером по местным телеканалам в других городах Кузбасса.