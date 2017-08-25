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Опубликовано видеопоздравление Тулеева с Днём шахтёра

Сегодня 13:09
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn.ngenix.net

Губернатор Кузбасса поздравил жителей с главным праздником региона.

Запись видеопоздравления опубликована в Сети. Она транслировалась во время торжественного приёма в Междуреченске.

Напомним, обращение Амана Тулеева повторят сегодня вечером по местным телеканалам в других городах Кузбасса.

Комментарии 7
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ясно как божий день
18 5
это не тулеев! подделка жесть.
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Вообще все равно
3 1
Да в принципе плевать хотел на речи этого....
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Азаза
5 3
это не тулеев! подделка жесть.
Ага, Это не Тулеев, это Дорогой Леонид Ильич!
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гость
3 0
Какова Междуреченска? Кто решился его туда транспортировать?
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ничего личного
6 5
любым способом за власть цепляется. Команды уже нет, приемника тоже нет. Грустно
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аватар
z
2 0
это не тулеев! подделка жесть.
Походу как 20 лет назад начинал с людей на рельсах, так этим и закончится, сам не отцепится от власти.
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аватар
Семен
0 0
Мои дети ржут. ПОКАЗУХА . СССР19
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