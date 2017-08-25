Опубликовано видеопоздравление Тулеева с Днём шахтёра
Сегодня 13:09
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Губернатор Кузбасса поздравил жителей с главным праздником региона.
Запись видеопоздравления опубликована в Сети. Она транслировалась во время торжественного приёма в Междуреченске.
Напомним, обращение Амана Тулеева повторят сегодня вечером по местным телеканалам в других городах Кузбасса.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.