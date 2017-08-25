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В Кузбассе резко подешевели билеты на поезда

Сегодня 13:35
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ortustour.ru

РЖД объявили о сентябрьской акции.

Жители Кемеровской области смогут купить билеты со скидкой 40%. Акция действует только на поездки в плацкартных вагонах. Приобрести билет по выгодной цене можно до 24 сентября 2017 года включительно.

Скидка предоставляется в зависимости от расположения мест в вагоне. Так, купить билет по максимально низкой цене можно на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места № 38−54.

При покупке мест на верхние полки № 2−32 и нижние № 37−53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправления предоставляется скидка 20%.

В Кузбасском регионе в акции участвуют поезда: Новокузнецк — Санкт-Петербург; Кемерово — Москва; Новокузнецк — Анапа; Новокузнецк — Владивосток; Новокузнецк — Адлер; Томск — Новокузнецк; Новокузнецк — Барнаул,

«Кроме того, пассажиры, планирующие путешествие после 24 сентября, также могут воспользоваться специальными тарифами со скидками 40%. По акции „Бархатный сезон“ билеты со скидкой можно оформить в плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря 2017 года», — сообщает пресс-служба «РЖД».

Подробная информация об акции, расписании поездов и ценах на билеты — на сайте «РЖД».

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