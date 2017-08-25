В Министерстве строительства дали разъяснения, кого следует считать обманутыми дольщиками.

Как сообщает «Российская газета», к проблемным объектам не относятся введенные или не завершенные строительством многоквартирные дома, для реализации квартир в которых были использованы двойные продажи.

А также те дома, которые строились без правоустанавливающей документации на землю — права собственности, либо договора аренды, либо договора безвозмездного пользования.

Если застройщик возводит дом на участке, не предназначенном под строительство жилья или с нарушением требования градостроительного плана земельного участка, проектной документации, разрешения на строительство, то в этом случае также дольщиков не признают обманутыми.