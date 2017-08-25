Новокузнечанка разгадала «Код да VITTO» и получила приз
Сегодня 14:18
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Ирина Викторовна разгадала «Код да VITTO» и стала обладательницей нового смартфона.
Она первой прошла всю череду головоломок и составила правильный код.
За победу Ирина Викторовна получила ультрамодный смартфон XIAOMI 5X от компании VITTO.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.