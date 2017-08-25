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Новокузнечанка разгадала «Код да VITTO» и получила приз

Сегодня 14:18
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
keddr.com

Ирина Викторовна разгадала «Код да VITTO» и стала обладательницей нового смартфона.

Она первой прошла всю череду головоломок и составила правильный код.

За победу Ирина Викторовна получила ультрамодный смартфон XIAOMI 5X от компании VITTO.

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