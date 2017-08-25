Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Новокузнечане рассказали, сколько потратили на сбор детей в школу

Сегодня 14:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
minsk.edu.by

Новокузнечане в популярном городском паблике делятся, сколько они потратили на подготовку детей к школе.

«Собрала ребёнка в школу, в 3 класс. Потребовалось примерно 17 000 рублей. А сколько у вас ушло денег?» — написала анонимная новокузнечанка.

В теме отписались более десяти новокузнечан. Если верить комментаторам, сильнее всего бюджет страдает в семьях с учениками начальной школы.

Многие заявили в сообществе, что также потратили значительные суммы. В какой класс идёт ребёнок, не написали.

Одна новокузнечанка сообщила, что родителям в школе пришлось сдавать по 8000 рублей на ремонт класса. Ей напомнили о незаконности подобных поборов.

Напомним, на денежные поборы в школах вы можете пожаловаться через Общественную палату.

Уже через неделю школьники отпразднуют День знаний. Если вы ещё не купили всё к школе, советуем узнать на ВашГород.ру, как новокузнечане экономят на канцелярии, а также где выгоднее закупаться к школе. Также мы сообщали, как выбрать безопасные тетради.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ