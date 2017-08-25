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Я уже с вами.
Новокузнечане в популярном городском паблике делятся, сколько они потратили на подготовку детей к школе.
«Собрала ребёнка в школу, в 3 класс. Потребовалось примерно 17 000 рублей. А сколько у вас ушло денег?» — написала анонимная новокузнечанка.
В теме отписались более десяти новокузнечан. Если верить комментаторам, сильнее всего бюджет страдает в семьях с учениками начальной школы.
Многие заявили в сообществе, что также потратили значительные суммы. В какой класс идёт ребёнок, не написали.
Одна новокузнечанка сообщила, что родителям в школе пришлось сдавать по 8000 рублей на ремонт класса. Ей напомнили о незаконности подобных поборов.
Напомним, на денежные поборы в школах вы можете пожаловаться через Общественную палату.
Уже через неделю школьники отпразднуют День знаний. Если вы ещё не купили всё к школе, советуем узнать на ВашГород.ру, как новокузнечане экономят на канцелярии, а также где выгоднее закупаться к школе. Также мы сообщали, как выбрать безопасные тетради.
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