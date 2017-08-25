Новокузнечане в популярном городском паблике делятся, сколько они потратили на подготовку детей к школе.

«Собрала ребёнка в школу, в 3 класс. Потребовалось примерно 17 000 рублей. А сколько у вас ушло денег?» — написала анонимная новокузнечанка.

В теме отписались более десяти новокузнечан. Если верить комментаторам, сильнее всего бюджет страдает в семьях с учениками начальной школы.

Многие заявили в сообществе, что также потратили значительные суммы. В какой класс идёт ребёнок, не написали.

Одна новокузнечанка сообщила, что родителям в школе пришлось сдавать по 8000 рублей на ремонт класса. Ей напомнили о незаконности подобных поборов.

Напомним, на денежные поборы в школах вы можете пожаловаться через Общественную палату.

Уже через неделю школьники отпразднуют День знаний. Если вы ещё не купили всё к школе, советуем узнать на ВашГород.ру, как новокузнечане экономят на канцелярии, а также где выгоднее закупаться к школе. Также мы сообщали, как выбрать безопасные тетради.