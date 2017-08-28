Такого ещё не было! Известный новокузнецкий ресторан угощает всех бодрящим капучино — причём бесплатно. Спросите, где же тут «мышеловка»? А её нет! Это современный формат обслуживания клиентов — он сейчас в тренде. Надо просто скачать бесплатное мобильное приложение на свой телефон. И получить чашечку вкусного кофе — без денег и с пользой.

Ну как устоять перед таким искушением? Особенно женщинам — особенно вечером в пятницу. Пока администратор ресторана помогает мне и подруге установить мобильное приложение на наши телефоны, мы успеваем оглядеться (и привести в порядок причёски).

Неужели это «Зодиак»? Были здесь, кажется, лет семь назад. Но сейчас «Зодиак» совсем другой — просто шикарный.

Сияющие цвета, виды вселенной из «окон», звёздное небо на круглом потолке. Не утерпев, заглянули в Большой зал — он действительно стал большим, так что здесь могут «побанкетничать» хоть восемьдесят человек. Малый зал, конечно, поменьше — он рассчитан на двадцать гостей. Но здесь чувствуешь себя, как минимум, любовницей Людовика XV — очаровательный камин с безделушками, роскошное зеркало и прочие «мелочи» создают просто идеальную романтичную атмосферу.

А какие селфи тут получаются! Да, «Зодиак» потрясающе изменился — отсюда вообще не хочется уходить. Так что после бесплатного капучино, мы попросили меню — кстати, очень достойное. Выпили вина, покушали — классно посидели! И вышло меньше тысячи рублей с человека. А когда заплатили по чеку, получили почти по сотне рублей на свой виртуальный счёт — этими деньгами можно оплатить сто процентов любого заказа в ресторане.

Пятипроцентный кешбэк возвращается каждому, кто заглянет в «Зодиак» на чашечку бесплатного капучино и установит здесь бесплатное мобильное приложение. Можно сразу их тратить, а можно копить. Мы с подругой, например, решили, что заедем сюда в понедельник — перекусить. Средний чек бизнес-ланча — полторы сотни рублей. Но нам он обойдётся всего в пятьдесят. Плюс снова получим кешбэк.

Кроме того, можно поделиться с друзьями — не только восторгами насчёт «Зодиака», но и своим уникальным кодом на мобильном приложении. А за это получить на виртуальный счёт дополнительные баллы — и опять же расплачиваться ими в ресторане.

Приложение в iTunes

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