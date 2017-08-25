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Медики назвали идеальное для сна время суток

Сегодня 14:56
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thai-varyag.ru

Тридцатиминутный сон в 15:00 не только значительно улучшает работу мозга, но и в целом положительно влияет на здоровье.

Об этом заявили специалисты из Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии. По их словам, примерно через три часа после полудня циркадный ритм (циклическое колебание интенсивности биологических процессов) идёт на спад. В результате многие люди чувствуют послеобеденную сонливость и вялость, у них снижается работоспособность.

Справиться с этим состоянием, уверены медики, может короткий дневной сон. Однако затягивать с ним не стоит, иначе следующей ночью могут возникнуть проблемы с засыпанием, пишет «Российская газета».

Правильный дневной сон помогает плодотворно бодрствовать днём и крепко спать ночью, утверждают специалисты.

Как отмечает издание, кратковременный дневной сон практикуется среди сотрудников компаний Google и Uber. Также подобный отдых — обычная практика в странах Южной Европы, Латинской Америки, Китая и Японии.

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