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Я уже с вами.
У муниципальной страховой компании «Страж» временно приостановлена лицензия. Об этом объявил Центробанк.
Лицензией на ОСАГО компания также пока не может пользоваться. Информацию разместили в том числе на официальном сайте страховщиков.
Компания с 18 августа и в течение шести месяцев не может заключать новые и продлевать действующие договоры по всем видам страхования, пока не расплатится по долгам и не устранит нарушения. Клиентов успокаивают: страховщик несёт полную ответственность за все ранее заключённые договоры.
Также в компании ввели временную администрацию. Её задача — предотвратить возможное банкротство «Стража».
Офис страховой компании «Страж» в Новокузнецке находится на Кирова, 102.
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