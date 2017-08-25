У муниципальной страховой компании «Страж» временно приостановлена лицензия. Об этом объявил Центробанк.

Лицензией на ОСАГО компания также пока не может пользоваться. Информацию разместили в том числе на официальном сайте страховщиков.

Компания с 18 августа и в течение шести месяцев не может заключать новые и продлевать действующие договоры по всем видам страхования, пока не расплатится по долгам и не устранит нарушения. Клиентов успокаивают: страховщик несёт полную ответственность за все ранее заключённые договоры.

Также в компании ввели временную администрацию. Её задача — предотвратить возможное банкротство «Стража».

Офис страховой компании «Страж» в Новокузнецке находится на Кирова, 102.