Открыт набор в проект «Я — модель».

В Новокузнецке объявлен набор в бесплатную школу модельного мастерства. Однако, чтобы попасть туда, девушкам придётся посоревноваться.

«Этот проект создан специально для тебя! Участие в нестандартных съёмках, воплощение самых смелых, креативных идей, занятия по фотопозированию, хореографии, актёрскому мастерству и сценической речи, съёмки на TV, запись роликов — всё это поможет тебе сделать уверенный шаг на пути к модельному бизнесу!», — пишут организаторы проекта.

В кастинге могут принять участие девушки от 16 до 30 лет. Чтобы подать заявку, необходимо загрузить фотографию в альбом на страничке мероприятия во «ВКонтакте» и немного рассказать о себе.

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Более того, попробовать себя в качестве модели могут все желающие девушки.

«Независимо от вашего возраста, вашей внешности, вашей профессии и обучения в других модельных агентствах нашего города — вы можете принять участие. Проект направлен на раскрытие вашего творческого потенциала и креативности. Мы не переманиваем моделей из одного агенства в другое, мы даём вам возможность проявить себя», — добавили организаторы.

Сбор заявок продлится до 10 сентября. После чего путём голосования в соцсети выберут несколько участниц, которые пройдут во второй тур.

Все прошедшие в следующий этап конкурсантки раз в неделю будут получать различные задания. Каждые семь дней по результатам выполненных заданий проект будет покидать одна участница. Организаторы отметили, что второй этап продлится шесть недель.

«Каждую неделю участницы будут получать задания, которые выполняют самостоятельно, но организаторы конечно же подскажут и направят! Тем более в проект для участия также оставляют заявки визажисты, парикмахеры и фотографы, которым тоже интересен наш проект», — добавили организаторы проекта.

Победительница и девушки, дошедшие до финала, получат ценные призы.

«Финалистки будут напечатаны на развороте журнала „Стольник“. Получат бесплатное обучение в модельном агентстве Green Models и годовой контракт, сертификат на бесплатное обучение курса „Сам себе визажист“ от студии визажа и стиля PUDRA. И много других призов от партнёров», — рассказала организатор Елена Антонова.

Организаторы проекта:

МА GREEN MODELS https://vk.com/greenmodels_nvkz

Студия Визажа и Стиля PUDRA https://vk.com/pudrastudio

Фотограф Олеся Белая https://vk.com/vasilvasilic

Информационный партнёр проекта — сайт ВашГород.ру.