Кемеровский активист поймал чиновников из областной администрации на лжи. Причиной послужило видео первого совещания губернатора Кузбасса Амана Тулеева со своими заместителями.

Как сообщает «Открытый город», заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова заявила, что полностью готов к запуску детский сад, который она «запускает завтра». Также чиновница говорила про 100% готовность к новому учебному году.

А первый заместитель губернатора Владимир Чернов сказал, что набережная и «Аллея сказок» готовы на 99%.

Однако сайт опубликовал фото и видео, которые позволяют усомниться в словах чиновников.