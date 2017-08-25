Сибиряки могут выиграть проживание на двоих в Шерегеше, угадав точную дату первого снега на кузбасском курорте.

Для этого надо сделать репост записи во «ВКонтакте» и к нему указать, когда курорт впервые накроет белым одеялом. При этом от дня репоста и до прогнозируемой даты первого снега должно пройти не менее трёх дней. Например, если вы делитесь записью 1 сентября, то должны поставить на любую дату от 4 сентября.

«Событием „первый снег“ считаем снегопад, в результате которого снег продержится на существенной части горы Зеленая более получаса. Организатор вправе самостоятельно принять решение, состоялось событие или нет, или провести голосование по этому поводу», — сообщает сайт бронирования Kuzuk.ru.

Все, кто выполнит все условия и угадает дату первого снега, получат сувениры бренда I’m Siberian. Также среди них в прямом эфире разыграют сертификат на проживание в Шерегеше на двоих в течение двух суток.

«Чтобы получить главный приз, не нужно ехать в офис компании в Новосибирск. Мы обычно высылаем приглашение на электронную почту. Проживать победитель будет, скорее всего, в одной из гостиниц сети „Фристайл“. В любом случае это будет гостиница на горе и достаточно хорошего уровня», — рассказал ВашГород.ру директор центра бронирования Kuzuk.ru Евгений Афанасьев.

Организаторы также добавили, что обычно первый снег выпадает в конце сентября. Но в прошлом году событие случилось 2 октября, позапрошлом — 25 августа.