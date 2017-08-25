Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Кузбасс подключился к единой туристической информационной системе (ЕТИС).
Она представляет собой сервисную телефонную службу в виде автоматизированного голосового портала, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Позвонив на бесплатный номер 8−800−100−54−55, можно прослушать аудиоэкскурсии об объектах и достопримечательностях Кузбасса и любого города, входящего в базу федерального номера ЕТИС. Услуга будет полезна и тем, кому нужна информация о местах проживания, питания, развлечениях, услугах красоты и здоровья, автомобильных услугах и других.
Сейчас специалисты занимаются наполнением системы. Отмечается, что уже доступны сведения о популярных туристических объектах Кемеровской области. К примеру, все желающие смогут совершить аудиоэкскурсию в Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории, горнолыжный курорт «Шерегеш», Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Фёдора Достоевского, музей-заповедник «Мариинск исторический», Шестаковский археологический комплекс, экомузей-заповедник «Тюльберский городок» и другие.
В дальнейшем планируется дополнить аудиопортал визуальным рядом с помощью популярных мессенджеров.
Телефон работает круглосуточно.
Подробности можно узнать по телефону (384−2) 36−26−78.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.