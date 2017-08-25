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В Кузбассе запустили единый номер с полезной информацией для туристов

Сегодня 15:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rus-tour.travel

Кузбасс подключился к единой туристической информационной системе (ЕТИС).

Она представляет собой сервисную телефонную службу в виде автоматизированного голосового портала, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Позвонив на бесплатный номер 8−800−100−54−55, можно прослушать аудиоэкскурсии об объектах и достопримечательностях Кузбасса и любого города, входящего в базу федерального номера ЕТИС. Услуга будет полезна и тем, кому нужна информация о местах проживания, питания, развлечениях, услугах красоты и здоровья, автомобильных услугах и других.

Сейчас специалисты занимаются наполнением системы. Отмечается, что уже доступны сведения о популярных туристических объектах Кемеровской области. К примеру, все желающие смогут совершить аудиоэкскурсию в Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории, горнолыжный курорт «Шерегеш», Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Фёдора Достоевского, музей-заповедник «Мариинск исторический», Шестаковский археологический комплекс, экомузей-заповедник «Тюльберский городок» и другие.

В дальнейшем планируется дополнить аудиопортал визуальным рядом с помощью популярных мессенджеров.

Телефон работает круглосуточно.

Подробности можно узнать по телефону (384−2) 36−26−78.

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