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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Сегодня 15:54
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aganim.ru

В течение дня 25 августа в Кузбассе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами по северу сильные дожди. Ветер при грозах усилится ветра до 17 метров в секунду, возможен град.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает:

  • При ухудшении погодных условий: во время грозы, града и при усилении ветра по возможности находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.
  • Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.
  • Помните, что в грозу или при проявлении её первых признаков выход на воду на плавсредствах крайне опасен.
  • В условиях ухудшения видимости, во время выпадения осадков, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
  • Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Комментарии 6
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Vasya
18 0
А чего так во время предупреждение, когда уже ливень льет, или увидели за окном погоду?!
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..
4 0
Если ожидалось в течение дня, должны были в начале его сказать.И ни на один номер мне не пришло от МЧС, а у меня их три - Теле2, МТС. Мегафон
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)
1 0
Перл мчс про аварийную работу эл.приборов.
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..
2 0
А чего так во время предупреждение, когда уже ливень льет, или увидели за окном погоду?!
АГА..ВСЕ ТРУСЫ БЫЛИ МОКРЫЕ,пока до дому добежал..ПРЕДУПРЕНДИЛИ..бл..
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Кстати:
0 0
Если ожидалось в течение дня, должны были в начале его сказать.И ни на один номер мне не пришло от МЧС, а у меня их три - Теле2, МТС. Мегафон
Если в 2018-м коммунисты придут к власти, я подам Вас в список на раскулачивание.
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