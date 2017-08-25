В Кузбассе объявили штормовое предупреждение
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Я уже с вами.
В течение дня 25 августа в Кузбассе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами по северу сильные дожди. Ветер при грозах усилится ветра до 17 метров в секунду, возможен град.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает:
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