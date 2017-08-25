Владимир Путин поручил разработать документ, регламентирующий взаимосвязь добровольцев-спасателей с федеральными ведомствами.

Разработкой документа займутся сразу несколько ведомств: Минкомсвязь, МВД, МЧС и Центр поиска пропавших людей.

В документ планируют внести положение о поиске пропавших по геолокационным данным их смартфонов, пишут РИА Новости. Так же проработают положение доставке добровольцев на место поисковых работ.

Поручение должно быть исполнено к 20 ноября.

«Минкомсвязи России, МВД России, МЧС России подготовить совместно с автономной некоммерческой организацией „Центр поиска пропавших людей“ и представить предложения о порядке взаимодействия добровольческих поисково-спасательных отрядов и федеральных органов исполнительной власти в ходе проведения поисково-спасательных операций, в том числе в части, касающейся доставки добровольцев-спасателей и необходимых технических средств к месту проведения поисковых мероприятий», — говорится в поручении.

Представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказала, что такая инициатива может существенно облегчить поиск людей и спасти множество жизней.

«У нас нет таких полномочий, мы не имеет доступа к информации о геолокации телефона. Более того, сама полиция не так просто получает эти данные. Для этого необходимо получить решение суда, а на это уходят время. Иногда от этого зависит жизнь человека. Но после получения такой информации правоохранительные органы часто обращаются к нам за помощью», — рассказала руководитель инфогруппы «Лиза Алерт"в Новокузнецке Светлана Царьковская.

Представитель поискового отряда отметила, что вопрос о взаимодействии добровольцев и различных ведомств, а также о доступе к геолокации смартфонов потерявшихся людей не раз поднимался на федеральном уровне. Однако никаких существенных изменений в этой системе пока не было.