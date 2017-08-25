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Недвижимость и строительство

Агентство недвижимости вновь оставило новокузнечан без квартиры и денег

Сегодня 16:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Scoopwhoop.com

В Новокузнецке после обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

«Обратилась в агентство недвижимости „Престиж“, заплатила 3 тысячи рублей. Мне дали несколько адресов. Как позже оказалось, что все номера являются ложными. Наша семья требовала вернуть деньги, но нас добавили в чёрный список, а в офисе их не поймать», — сообщила ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.

Как пояснила новокузнечанка, в РУВД принять заявление отказали, сказали что это дело гражданское и нужно обращаться в Прокуратуру.

Совпадение ли, но по тому же адресу Бардина, 2 находится ещё два агентства недвижимости под названием «Уют» и «Перспектива». Как сообщают новокузнечане, данная контора работает по этой же схеме. Об этом ВашГород.ру сообщал ранее.

Также на Бардина, 2 работали или работают несколько кадровых агентств, которые предлагают людям работу с хорошей зарплатой, берут с них деньги, выдают номера телефонов работодателей, до которых, как правило, невозможно дозвониться, и на этом всё заканчивается.

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Комментарии 6
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Я так кумекаю:
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Риэлтеры не представляют во что они ввязались !?
Теперь наши правоохранители порвут их .... гипотетически !
Вот времечко - воруй, грабь - не хочу !!!
(Когда ворье профессиональные "правоохранителей", то у последних ничего не получается, + лень, + пофигизм.)
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Артём 10271
0 0
а правоохранители тоже ворьё ?
не получается, это как, вы их работу знаете ?
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читатель
1 0
Знаю, Мегаполис работает по факту. Они мою квартиру так сдали , при засилении взля с клиента 50%
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Пупс новокузнецкий
0 0
Так надо сразу уточнять, что оплата производится только по факту заселения. Не реклама-агенство "Любимый город" не мухлюет, вроде честно работают.
А вообще, надо отзывы об агентствах читать. На что интернет-то?
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Очепятка:
0 0
Артём:
а правоохранители тоже ворьё ?
не получается, это как, вы их работу знаете ?
" ... профессиональнЕе ... "
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Незнакомка
5 0
Да вы вообще придурки тут все, я тоже до *** чего могу сказать, меня кинули там и там и там!лучше бы за место того что бы хрень всякую размещать посчитали сколько государство наворовало, сколько людей живут на копейки , как растут цены, и т.д, нашли тоже что разместить!главное сделать вид что работа идет!
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