Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В Новокузнецке после обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.
«Обратилась в агентство недвижимости „Престиж“, заплатила 3 тысячи рублей. Мне дали несколько адресов. Как позже оказалось, что все номера являются ложными. Наша семья требовала вернуть деньги, но нас добавили в чёрный список, а в офисе их не поймать», — сообщила ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.
Как пояснила новокузнечанка, в РУВД принять заявление отказали, сказали что это дело гражданское и нужно обращаться в Прокуратуру.
Совпадение ли, но по тому же адресу Бардина, 2 находится ещё два агентства недвижимости под названием «Уют» и «Перспектива». Как сообщают новокузнечане, данная контора работает по этой же схеме. Об этом ВашГород.ру сообщал ранее.
Также на Бардина, 2 работали или работают несколько кадровых агентств, которые предлагают людям работу с хорошей зарплатой, берут с них деньги, выдают номера телефонов работодателей, до которых, как правило, невозможно дозвониться, и на этом всё заканчивается.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Теперь наши правоохранители порвут их .... гипотетически !
Вот времечко - воруй, грабь - не хочу !!!
(Когда ворье профессиональные "правоохранителей", то у последних ничего не получается, + лень, + пофигизм.)
не получается, это как, вы их работу знаете ?
А вообще, надо отзывы об агентствах читать. На что интернет-то?
а правоохранители тоже ворьё ?
не получается, это как, вы их работу знаете ?