В Новокузнецке после обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

«Обратилась в агентство недвижимости „Престиж“, заплатила 3 тысячи рублей. Мне дали несколько адресов. Как позже оказалось, что все номера являются ложными. Наша семья требовала вернуть деньги, но нас добавили в чёрный список, а в офисе их не поймать», — сообщила ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.

Как пояснила новокузнечанка, в РУВД принять заявление отказали, сказали что это дело гражданское и нужно обращаться в Прокуратуру.

Совпадение ли, но по тому же адресу Бардина, 2 находится ещё два агентства недвижимости под названием «Уют» и «Перспектива». Как сообщают новокузнечане, данная контора работает по этой же схеме. Об этом ВашГород.ру сообщал ранее.

Также на Бардина, 2 работали или работают несколько кадровых агентств, которые предлагают людям работу с хорошей зарплатой, берут с них деньги, выдают номера телефонов работодателей, до которых, как правило, невозможно дозвониться, и на этом всё заканчивается.