В следующем году столицей Дня шахтёра станет Таштагольский район.

Об этом объявили на торжественном приёме к празднику. Символ Дня шахтёра передали главе Таштагольского района Владимиру Макуте, сообщили в областной администрации.

Напомним, в 2017 году столицей главного кузбасского праздника объявили Междуреченск.

Уже сегодня кузбассовцы начали отмечать День шахтёра. Куда сходить на праздник, читайте в рубрике «Гид по городу» в Кемерове и Новокузнецке.