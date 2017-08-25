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Стала известна столица Дня шахтёра в 2018 году

Сегодня 17:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lentaregion.ru

В следующем году столицей Дня шахтёра станет Таштагольский район.

Об этом объявили на торжественном приёме к празднику. Символ Дня шахтёра передали главе Таштагольского района Владимиру Макуте, сообщили в областной администрации.

Напомним, в 2017 году столицей главного кузбасского праздника объявили Междуреченск.

Уже сегодня кузбассовцы начали отмечать День шахтёра. Куда сходить на праздник, читайте в рубрике «Гид по городу» в Кемерове и Новокузнецке.

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