В столице Кузбасса откроют новый культурный объект — светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций».

Торжественная церемония состоится в 16:00. на Площади искусств перед Государственной филармонией Кузбасса имени Бориса Штоколова. «Сила шахтёрских традиций» — это подарок угольных компаний жителям области к 70-летию празднования Дня шахтёра в России, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В центре фонтана на фоне контура Кемеровской области установлены бронзовые фигуры трёх шахтеров. Они олицетворяют разные времена в развитии угольной промышленности Кузбасса. Это коногон 20-х годов и советский шахтёр 60-х годов прошлого века, а также наш современник, бригадир проходческой бригады.

Автор скульптурной композиции — член Союза художников России, скульптор Антон Тырышкин, выпускник Кемеровского областного художественного училища и Красноярского художественного института (отделение скульптуры).

Гранитная облицовка фонтана серо-стального оттенка символизирует уверенность и твёрдый характер людей шахтёрской профессии.

Сам фонтан состоит из более 200 водных струй разной архитектуры. Световые возможности объекта позволяют подсвечивать водные струи в цвета ленты знака «Шахтёрская слава», в цвета флагов города, области и страны. Современное звуковое оборудование позволяет воспроизводить объемный звук в формате Dolby Surround. «Мозг» всей системы — специальный компьютерный комплекс — находится в центре управления, который расположен на глубине трёх метров под чашей водного сооружения, площадью 225 квадратных метров.

Площадь возле фонтана украсили знаменитые чугунные питерские фонари, парковые диваны из натурального бука. Здесь также появились разноцветная брусчатка и новый газон. Причём брусчатка с площади передана одному из парков, а фонари, которые ранее украшали площадь, отреставрированы и установлены слева вдоль филармонии. В результате создана светлая аллея, которая ведёт к строящемуся храму в честь святых Кирилла и Мефодия.

26 августа в 20:30 кемеровчане и гости города смогут посетить светомузыкальную шоу-программу у нового фонтана.

В воскресенье, 27 августа, звуковые концерты пройдут в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 и 21:00.