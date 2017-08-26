Студенты и учащиеся очной формы Кузбасса снова смогут ездить на междугородних автобусах со скидкой в 50%.

Льгота станет актуальна с 30 августа. «Кузбасспассажиравтотранс» предупреждает, что она действительна для учащихся очной формы.

Чтобы получить скидку, нужно предъявить студенческий билет и специальный вкладыш установленного образца.