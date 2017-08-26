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Для некоторых кузбассовцев в два раза подешевеет междугородный проезд

Сегодня 09:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Busphoto.ru

Студенты и учащиеся очной формы Кузбасса снова смогут ездить на междугородних автобусах со скидкой в 50%.

Льгота станет актуальна с 30 августа. «Кузбасспассажиравтотранс» предупреждает, что она действительна для учащихся очной формы.

Чтобы получить скидку, нужно предъявить студенческий билет и специальный вкладыш установленного образца.

Добавим, акцию проводят в соответствии с Законом Кемеровской области № 3-ОЗ от 17.01.2005 г.

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