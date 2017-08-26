Для некоторых кузбассовцев в два раза подешевеет междугородный проезд
Сегодня 09:30
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Студенты и учащиеся очной формы Кузбасса снова смогут ездить на междугородних автобусах со скидкой в 50%.
Льгота станет актуальна с 30 августа. «Кузбасспассажиравтотранс» предупреждает, что она действительна для учащихся очной формы.
Чтобы получить скидку, нужно предъявить студенческий билет и специальный вкладыш установленного образца.
Добавим, акцию проводят в соответствии с Законом Кемеровской области № 3-ОЗ
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.