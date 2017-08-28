На сайте ВашГород.ру заработала обновлённая версия справочника. Справочник является совместным проектом с 2ГИС.

Несколько месяцев справочник не работал, но наши читатели попросили вернуть его. Дело в том, что справочник является очень быстрым и «умным», за что и полюбился многим пользователям.

Преимущества справочника: оперативность, удобство работы. Кроме того, справочник отлично и быстро работает на старых моделях смартфонов, которым тяжело справляться с постоянно растущими требованиями приложений.

Справочник содержит полную и актуальную информацию об организациях Кузбасса. С помощью нашего справочника удобно находить всю необходимую информацию о той или иной организации: адрес, телефон, сайт, место расположение на карте, сферу деятельности.

Также пользователи могут делать умные запросы. Например, можно ввести: «детский лор», или, где пройти медосмотр, или ввести ключевые слова, а справочник подберет наиболее подходящие организации.

Наш справочник можно использовать в других городах:

Новокузнецк

Кемерово

Новосибирск

Прокопьевск

Ленинск-Кузнецкий

Киселевск

Белово

Томск

Барнаул