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Россияне смогут получать скидки на оплату услуг ЖКХ

Сегодня 08:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
d-p.by

В России запустят систему предоплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Правда, пока в тестовом режиме. При этом те жители, которые будут оплачивать «коммуналку» заранее, смогут получать за это скидки. Систему запустят в 2018 году, сообщает «Российская газета».

По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, переводить всех в обязательном порядке на систему предоплаты не планируется. О каком размере скидки идёт речь, не уточняется.

Комментарии 10
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Vasya
21 5
Предоплата, а хухо вам не хохо!!!
А платите мне пенсию предоплатой!!!
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хохо
2 5
Предоплата, а хухо вам не хохо!!!
А платите мне пенсию предоплатой!!!
************* тебе,а не пенсия!
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макс
8 0
ага....щас ))) бегу уже и ноги ломаю )) и повышение тарифов бежит вслед за мной)))
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снежнонигириец
11 7
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
ответить
аватар
бродяга
0 6
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
Смотрел моссковскую программу с российским экономистом и он сказал что в Москве цены на недвижимость упали в 3 раза!!!! Бежит народ…..

ответить
аватар
Житель
8 4
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
Плюсуйте Курган. Скоро начнут добычу урана, загадят Тобол-единственный водоснабжающий источник города.
ответить
аватар
Андрей
7 15
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
Шел бы ты троллишка дешевый! Подлижи янус хозяину!!!!!!!!!
ответить
аватар
Андрей
4 6
Смотрел моссковскую программу с российским экономистом и он сказал что в Москве цены на недвижимость упали в 3 раза!!!! Бежит народ…..

Ты за народ не квакай, а беги скорее на север, как Табакки!!!
ответить
аватар
+
0 5
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
Да ты похоже Северогабонец!
ответить
аватар
Миша
0 0
Названы 7 городов России из которых надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
Кем названы? Этот список странным образом совпадает с будущими ТОРами. Может соседнее государство, языка которого я не знаю, опубликовало список "самых привлекательных городов", и планирует включить эти территории в состав своего государства?
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