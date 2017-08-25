Россияне смогут получать скидки на оплату услуг ЖКХ
Сегодня 08:00
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Я уже с вами.
В России запустят систему предоплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Правда, пока в тестовом режиме. При этом те жители, которые будут оплачивать «коммуналку» заранее, смогут получать за это скидки. Систему запустят в 2018 году, сообщает «Российская газета».
По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, переводить всех в обязательном порядке на систему предоплаты не планируется. О каком размере скидки идёт речь, не уточняется.
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1)Чита 335 000 чел.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.