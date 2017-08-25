В России запустят систему предоплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Правда, пока в тестовом режиме. При этом те жители, которые будут оплачивать «коммуналку» заранее, смогут получать за это скидки. Систему запустят в 2018 году, сообщает «Российская газета».

По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, переводить всех в обязательном порядке на систему предоплаты не планируется. О каком размере скидки идёт речь, не уточняется.