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Салют на День шахтёра в Новокузнецке: где и когда

Сегодня 11:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
islamdog.komfort-174.ru

В субботу, 26 августа, в Новокузнецке развернутся праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра.

Кульминацией торжеств станет фейерверк. Салют запустят в 23:00 с площади общественных мероприятий в Новоильинском районе города.

Ранее ВашГород.ру сообщал о полной программе мероприятий на День шахтёра в Новокузнецке, а также о том, какие звёзды выступят в других городах Кузбасса.

Комментарии 2
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Я не понял!
3 0
А за что иди ты Пьехе дают шахтёрскую пенсию!?
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