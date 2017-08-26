В субботу, 26 августа, в Новокузнецке развернутся праздничные мероприятия в честь Дня шахтёра.

Кульминацией торжеств станет фейерверк. Салют запустят в 23:00 с площади общественных мероприятий в Новоильинском районе города.

Ранее ВашГород.ру сообщал о полной программе мероприятий на День шахтёра в Новокузнецке, а также о том, какие звёзды выступят в других городах Кузбасса.