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Я уже с вами.
Пользователи приложения ватсап смогут создавать цветные текстовые статусы.
Сейчас доступ к новой возможности получила ограниченная аудитория. По словам представителей одноимённой компании, такими статусами пользуется 175 миллионов человек в день. В скором времени функция будет доступна всем пользователям, пишет «Российская газета».
Пользователи смогут выбирать цвет фона, добавлять ссылки и менять шрифт.
Статусы в ватсапе — это небольшие короткие послания, которые хранятся в течение некоторого времени, после чего удаляются. В инстаграме «ВКонтакте» этот вид контента называется «историями».
Отмечается, что цветные текстовые статусы уже доступны в фейсбуке.
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