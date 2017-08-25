Пользователи приложения ватсап смогут создавать цветные текстовые статусы.

Сейчас доступ к новой возможности получила ограниченная аудитория. По словам представителей одноимённой компании, такими статусами пользуется 175 миллионов человек в день. В скором времени функция будет доступна всем пользователям, пишет «Российская газета».

Пользователи смогут выбирать цвет фона, добавлять ссылки и менять шрифт.

Статусы в ватсапе — это небольшие короткие послания, которые хранятся в течение некоторого времени, после чего удаляются. В инстаграме «ВКонтакте» этот вид контента называется «историями».

Отмечается, что цветные текстовые статусы уже доступны в фейсбуке.